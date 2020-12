Procede piuttosto bene il percorso dell’Inter in campionato. La squadra di Conte, come sottolineano nel tg di Sport Mediaset, ha domani l’occasione per dimostrare di essere migliorata in campo nazionale rispetto allo scorso anno: “L’Inter non può fallire il crush test contro il Napoli. Per migliorare, la squadra nerazzurra deve vincere gli scontri diretti. La vittoria col Sassuolo non basta, considerando la sconfitta con il Milan e il pareggio con Lazio e Atalanta”.