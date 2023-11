SM – Italia-Macedonia, la probabile formazione: tutti gli interisti in campo dal 1′

Le probabili scelte del ct azzurro Luciano Spalletti in vista della gara di qualificazione al prossimo europeo

Scende in campo stasera l'Italia ed è anche superfluo sottolineare quanto sia importante vincere. Gli azzurri ospitano la Macedonia del Nord all'Olimpico di Roma, nella speranza di raccogliere il massimo prima dello scontro diretto con l'Ucraina. Per questo Luciano Spalletti, che ha perso alcuni pezzi negli ultimi giorni, manderà in campo la formazione migliore possibile. Nella quale, secondo le previsioni di Sport Mediaset, figurano tutti i calciatori dell'Inter a disposizione.