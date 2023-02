SM – Stankovic a Marassi? I tifosi dell’Inter hanno un grande ricordo

Dejan Stankovic ritrova stasera il suo passato. L'Inter fa visita alla Sampdoria per mettere in cascina tre punti e blindare in qualche modo il secondo posto. Prima e dopo ci sarà spazio per riaprire l'album dei ricordi, come sottolinea Sport Mediaset: "Quando pensa a Stankovic a Marassi, il tifoso dell'Inter non può non ricordare una di quelle magie stampata a colori negli annali nerazzurri. Da quel gol da 54 metri del 17 ottobre 2009 è passata un'eternità: Deki allenatore non riesce a fare magie per far risalire la sua Sampdoria, ma sta preparando le trappole per cercare un risultato positivo contro la sua Inter. Inzaghi non può permettersi altri errori: l'occasione per blindare il secondo posto è da non fallire, soprattutto con il ritorno di Lukaku e Brozovic".