Prima della gara con l'Hellas, a Verona, il portiere dell'Inter, Yann Sommer, ha parlato della partita di andata, di come sia stata importante quella gara per la vittoria del titolo. Questo è quanto ha sottolineato l'estremo difensore svizzero su DAZN.

-Se dici Inter-Verona viene in mente la vittoria a San Siro all'andata con gol di Frattesi: quanto è stata importante come tappa per lo scudetto?