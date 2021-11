Sonstevold: “Mi piace molto quest’esperienza all’Inter. Possiamo battere chiunque”

La giocatrice dell'Inter ha parlato dell'ultimo gol messo a segno, ma anche della prossima sfida di Coppa con la Pro Sesto

"Non segno molto spesso, figurati gol così belli. Durante il riscaldamento pre gara ho fatto dei buoni tiri. Le ragazze avevano detto: oggi è il tuo giorno, devi tirare in porta. Quando ho visto il pallone mi ci sono fiondata e per fortuna la palla è finita in rete. Campionato italiano? Adoro questa esperienza che sto facendo, mi piace questa squadra, il modo in cui giochiamo e lo staff. Mi piace questo paese e la cultura calcistica che c'è qui è un'altra cosa. Mi sta piacendo molto. Inter competitiva? Sì, il campionato è molto competitivo. Quando siamo in giornata possiamo batte qualunque squadra. Sabato la pro Sesto in Coppa Italia, che partita ti aspetti? Non li conosco bene, ma le gare di coppa sono sempre difficili. Dobbiamo avere la stessa voglia e concentrazione di sempre. Ci prepareremo bene e saremo pronte".