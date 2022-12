Sormani: “Pelé era un fenomeno impressionante, fuori dal campo…”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Angelo Benedicto Sormani, ex compagno di squadra di Pelé, ha ricordato così la leggenda brasiliana

“Abbiamo vissuto nello stesso pensionato. Lui ha continuato al Santos, poi io sono arrivato in Europa. Sono stati due anni di calcio e di amicizia che e continuata anche dopo. Era una persona normalissima. Rispettava molto tutti. Amava il suo lavoro, il calcio. Non beveva, non fumava. Faceva una vita normale”.