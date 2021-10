Sorrentino: “L’Inter ha interrotto il predominio Juve. In tanti sottovalutano…”

Le considerazioni dell'ex portiere a proposito della lotta ai vertici nel campionato di Serie A

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Sorrentino, procuratore ed ex calciatore, fra le tante, di Torino e Chievo Verona: "Scudetto? È ancora presto, è un campionato equilibrato e, già dallo scorso anno con l’Inter, si è interrotto il predominio della Juventus. Quest’anno vedo che in parecchi sottovalutano l’Atalanta, io starei attento perché i nerazzurri di Gasperini sono sempre una formazione rognosa.