Sorrentino: “Inzaghi uno dei migliori allenatori in circolazione. Rispetto all’Inter di Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Infinity, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato così della vittoria con passaggio del turno dell'Inter

"L'Inter non si è indebolita rispetto ad un anno fa, avere attaccanti come Dzeko e Correa e tenere la struttura dell'anno scorso è tanta roba. Ero e sono convinto che dovremo tirare le somme alla fine. L'Inter ha fatto qualcosa in più di un anno fa, e lo ha fatto con una giornata d'anticipo e vuol dire tanto. Ora ci si gioca il primo posto, è una squadra di tutto rispetto. Non c'è grossa differenza tra quest'anno e l'anno scorso, con l'addio di Conte è arrivato Inzaghi che è uno dei migliori allenatori in circolazione. Sta proseguendo il percorso di crescita".