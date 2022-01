Sorrentino: “Osimhen fuoriclasse. Se l’anno scorso avessimo tolto Lukaku all’Inter…”

Le parole dell'ex portiere: "Se noi avessimo tolto l’anno scorso Lukaku all’Inter, avrebbe comunque vinto il campionato?"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato così dell'importanza di Victor Osimhen per la squadra azzurra: "Stiamo parlando di un top player, non è bello fare paragoni però, se noi avessimo tolto l’anno scorso Lukaku all’Inter, avrebbe comunque vinto il campionato? E' un fuoriclasse assoluto. Quando hai un giocatore di uno spessore così alto, che ti può spaccare le partite e, anche solo con la sua velocità e con le sue determinate caratteristiche ti apre tanti spazi da sfruttare dai centrocampisti e dagli esterni alti, è molto più semplice".