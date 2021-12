Sorteggio Champions, De Boer: “L’Ajax? In questo momento vorrei la Juve”

L'ex tecnico nerazzurro parla delle possibili avversarie che l'Ajax potrà incontrare agli ottavi di Champions

È stato un girone di Champions da ricordare per l'Ajax. La squadra di Ten Hag ha vinto il proprio girone totalizzando 18 punti e qualificandosi agli ottavi. Dagli studi di RTL 7, Frank De Boer parla delle possibili avversarie dei Lancieri in vista del sorteggio in programma lunedì a Nyon.

"Devi essere fortunato, ce ne sono alcune che possono uscire dall'urna che sono davvero molto difficili. Allora è quasi 50/50. In questo momento vorrei la Juventus, ma non il PSG. L'Ajax lo ha già dimostrato negli ultimi anni. Sono poche le squadre che al momento hanno tutto sotto controllo, ovvero Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco. Sono tre squadre in cui tutto sembra andare per il verso giusto, insieme all'Ajax in effetti". Va ricordato che l'Ajax non può incontrare la Juventus agli ottavi visto che entrambe le squadre si sono qualificate come prime nel girone.