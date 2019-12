Matteo Darmian sempre più vicino all’Inter. I nerazzurri hanno un’intesa da tempo con il giocatore al momento in forza al Parma. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, “Darmian è un giocatore che l’Inter può decidere di far approdare ad Appiano senza grandi sforzi, fin da quando il calciatore è approdato al Parma da Manchester. Il suo arrivo immediato è legato alla partenza di un centrale e non di un esterno, per questo la situazione Godin va monitorata“.