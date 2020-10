Dal giudice sportivo su Juve-Napoli “mi aspetto che decida in saggezza”. Lo dice il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, entrando al Coni dove e’ in corso la presentazione del libro di Sara Gama ‘La mia vita dietro un pallone’. “Una decisione che potrebbe fare giurisprudenza? Non c’e’ dubbio, infatti sto attendendo anche io ma non mi sembra il caso 24 ore prima di esprimere un commento a riguardo”, ha aggiunto Spadafora.