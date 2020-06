GdS – Serie A, domani incontro Spadafora-Sky per le partite in chiaro: il piano del Ministro

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora continua a lavorare a fari spenti per offre agli italiano il campionato in chiaro. La proposta sarà oggetto dell’incontro con l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, in programma domani. L’idea di Spadafora è trasmettere su Tv8, il canale in chiaro di Sky, una o più partite. In caso di accordo, che al momento non sembra vicino, il Ministro dovrà ritoccare la legge Melandri sui diritti tv.

Si studia il piano per evitare le proteste di Rai e Mediaset: l’idea, riportata da La Gazzetta dello Sport, è di ridurre la durata dell’embargo delle immagini delle partite.