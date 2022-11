Spagna, i convocati di Luis Enrique per il Mondiale: assenti Sergio Ramos e De Gea

Il ct della Spagna, Luis Enrique ha presentato la lista dei 26 convocati per le Furie Rosse ai Mondiali di Qatar 2022

Il ct della Spagna, Luis Enrique ha presentato la lista dei 26 convocati per le Furie Rosse ai Mondiali di Qatar 2022. Le esclusioni eccellenti sono quelle di Sergio Ramos e De Gea, ma non sono in lista anche il fantasista del Milan, Brahim Diaz e l'ex Napoli oggi al PSG (ma infortunato) Fabian Ruiz.