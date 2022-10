Spalletti: “Felice per gioia a Napoli, ma ora si alzano aspettative! La classifica…”

"Ogni gara è un viaggio verso l'ignoto, la bravura è renderlo prevedibile. Può sembrare faticoso ma c'è da riprendere la palla e riportarla in cima al campo, bisogna riprenderla ogni volta, questo se non lo fai ogni volta non sei stato nulla, il calcio funziona così, ogni volta devi ripartire e fare lo stesso anche se per qualcuno può essere insopportabile o faticoso, ma per la mia squadra sembra eccitante, si sente viva riportando lì la palla.