Spalletti: “Responsabile della squadra sono io. Il mio futuro? Pensiamo alle prossime gare”

Alla fine della partita con l'Empoli, a DAZN, arrivano le considerazioni del tecnico del Napoli

Abbiamo delle caratteristiche, bisogna stimolare la questione del possesso palla. Importante per noi per non rincorrere gli avversari quando la partita diventa una battaglia le qualità sono differenti. Da qualche episodio che viene fuori prendiamo degli svantaggi. Però non mi sembrava neanche un livello insopportabile per dei giocatori che non hanno queste caratteristiche. Quando c'è in causa il livello di preparazione della squadra in ballo vengo chiamato io in causa. Il responsabile della squadra sono io e quindi devo pagare le conseguenze di quello che avviene in campo, soprattutto io.