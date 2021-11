Spalletti: “Lo Spartak non è una società seria. Nella gara con l’Inter tutti…”

In conferenza stampa il tecnico è tornato sulla mancata stretta di mano con l'allenatore dello Spartak Mosca Rui Vitoria

C'è passione e premura nel farmi cambiare, ma io resto come sono, me lo dice anche mia madre di non cambiare. In Russia ci sono persone vere con un comportamento serio, ci sono società serie che sanno stare nel calcio europeo e poi c'è lo Spartak che vuole fare quello che vuole. Per quanto mi riguarda, chi non mi saluta non merita che gli dia la mano. Nella gara contro l'Inter tutti i calciatori mi sono venuti ad abbracciarmi, nonostante si dicessero cose diverse nel mio rapporto con l'ambiente nerazzurro. Quello non è interessato a nessuno evidentemente".