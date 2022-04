Gentile (Sky): “Per spegnere l’Inter si prova a fermare Brozovic. Pioli merita di più”

Il giornalista ha detto la sua sulla sfida di Coppa Italia e si è soffermato sul ruolo chiave del croato

Riccardo Gentile, telecronista di Skysport, prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan ha parlato dell'Inter di Inzaghi e della sfida di stasera: «Sono due squadre diversissime. L'Inter nelle ultime di campionato ha fatto vedere qualcosa in più e ha soluzioni in più anche per quanto riguarda le scelte. Le squadre che affrontano l'Inter devono limitare Brozovic. Indubbiamente questa è la chiave per ridurre le possibilità dei nerazzurri in chiave di palleggio. L'Inter nel corso del tempo è stata affrontata con questo metodo, tutti gli allenatori spengono la fonte principale e pensano al croato. Limitano lui ma ci devono riuscire perché lui è bravo ad evitare le marcature».