Spezia, Salvatore Esposito chiama il fratello Pio: “Aspettiamo l’ufficialità”

Dopo una stagione da protagonista con la Primavera dell'Inter e con la Nazionale al Mondiale U20 prima e all'Europeo U19 poi, Francesco Pio Esposito è pronto per la sua prima esperienza tra i professionisti: l'attaccante nerazzurro, con ogni probabilità, si trasferirà in prestito allo Spezia in Serie B.