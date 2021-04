Stacanovista Lukaku: 15 gare consecutive da titolare, insostituibile per l’Inter

L'attaccante belga sarà regolarmente in campo dal primo minuto in occasione del match di questa sera contro lo Spezia

L'Inter di Antonio Conte, dopo il pareggio ottenuto domenica a Napoli, torna in campo questa sera: avversario di turno, loSpezia di Vincenzo Italiano. Ancora una volta al centro dell'attacco nerazzurro ci sarà Romelu Lukaku, per il quale la parola "turnover" non esiste: il bomber belga, come ricorda il Corriere dello Sport, arriverà alla quindicesima presenza consecutiva dal primo minuto. Un vero e proprio stacanovista: "Instancabile Lukaku. Questa sera, contro lo Spezia, infatti, il gigante belga giocherà la 15esima gara consecutiva di campionato da titolare. In casa nerazzurra, al di là di Handanovic, l'unico altro “Highlander”, è Skriniar, che di match dall'inizio ne ha infilati addirittura 23".

"Evidentemente, i “serbatoi” di Lukaku sono stati riempiti per tempo e in maniera adeguata. Con il beneficio pure di un'alimentazione più che scrupolosa e di un'attenzione al fisico che non si ferma alla Pinetina, ma che prosegue anche a casa. Il risultato è che le ultime 9 di quelle 15 gare giocate dall'inizio le ha pure finite, nel senso che non è mai stato sostituito. L'ultimo avvicendamento risale al match con la Lazio del 14 febbraio, ma solo per gli ultimi spiccioli prima del triplice fischio. Anche questo dato, comunque, certifica l'importanza di Big Rom per l'impianto di gioco nerazzurro. Insomma, Conte non ne può proprio fare a meno".