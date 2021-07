Serie A, in zona bianca stadi aperti al 50%: accesso consentito col green pass

Capienza al 50% negli impianti sportivi all'aperto ma accesso solo col green pass. E' uno dei passaggi chiave contenuto nel Decreto Legge Covid

Per quanto riguarda "la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale", in zona bianca, la capienza consentita "non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso".