Stadio Inter, Ravezzani: “Parole Sala? Dimostrano l’inettitudine di chi…”

"Sala che rinvia tra un anno la pronuncia sul nuovo stadio di Milan e Inter dimostra l’inettitudine di chi non sa decidere. E non si tratta di parte politica. L’incapacità di dare una risposta (positiva o negativa) dopo anni di valutazioni denota solo inadeguatezza nel ruolo". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alle dichiarazioni di Beppe Sala, sindaco di Milano, sul futuro dello stadio di Inter e Milan.