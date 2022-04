Stam: “Scudetto? Spero vinca il Milan. Cresce a vista d’occhio, se lo merita”

L'ex difensore olandese crede nelle possibilità dei rossoneri: sono loro i suoi favoriti per la conquista del titolo

Jaap Stam, ex difensore olandese con un passato in Italia con le maglie di Lazio e Milan, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla corsa al titolo: "Chi vince lo scudetto? Spero il Milan. Il club cresce a vista d'occhio e se lo merita".