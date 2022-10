Stankovic: “Inter? Ci penserò nei prossimi giorni, ora mi godo la vittoria”

A DAZN, l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha risposto così dopo la vittoria per 1-0 contro la Cremonese: “Tante emozioni, sembra che abbiamo giocato in casa col settore ospiti pieno. I ragazzi in tribuna e in campo sono stati spettacolari. C’erano errori, ma non mi importa, contava solo vincere, poi si farà l’analisi. Abbiamo vinto per voglia, sacrificio e fortuna, che va rispettata.