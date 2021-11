Stendardo: “Certamente il Napoli è la candidata numero 1 per lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex difensore Guglielmo Stendardo ha parlato così del campionato del Napoli

"Spalletti ha riportato entusiasmo, l'ultima stagione è stata deludente. Oggi il Napoli gioca con idee chiare e un'identità ben precisa, ha valorizzato tutti gli uomini della sua rosa e ha creduto in alcuni calciatori che l'anno scorso non erano stati brillantissimi, dando la chance a giocatori come Fabian Ruiz di trovare la loro collocazione. Soprattutto ha dato equilibrio, che è alla base di ogni successo. Ovviamente non è tempo di proclami perché mancano tantissime partite ma certamente il Napoli è la candidata numero 1 alla vittoria del titolo".