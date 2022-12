Inghilterra, Sterling lascia il Qatar: la sua famiglia ha subito una rapina a mano armata

Il calciatore del Chelsea non era a disposizione per la gara contro il Senegal per un momento davvero terribile vissuto dai suoi familiari

Non era tra gli uomini a disposizione per la partita contro il Senegal e la notizia aveva stupito tutti fino a che non si saputo che la sua famiglia era stata in pericolo. Protagonista di questa storia, suo malgrado, è stato Raheem Sterling.