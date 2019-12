Inter, il presidente Steven Zhang compie 28 anni: torta speciale e nerazzurra per lui

E’ il giorno di Inter-Genoa, ultima gara dell’anno, importantissima per la squadra di Conte. Ma è anche il giorno del compleanno di Steven Zhang, il secondo da presidente del club nerazzurro. In settimana, dalla cena di Natale organizzata dalla società, sono arrivate le sue parole che sanno di voglia di fare bene.

La conquista del mondo passa dal migliorare tutti insieme step by step. Tanti passi in avanti sono stati fatti se si pensa a fatturato, obiettivi raggiunti, aspirazioni, ai cambi di uomini nei ruoli chiave del club. “Il presidente ci sta accompagnando in un percorso importante attraverso tre principi chiave: coraggio, ambizione e lavoro”, ha scritto il club sul sito ufficiale. Steven vuole crescere con l’Inter. Oggi compie 28 anni e dal suo giovane entusiasmo può nascere un futuro bellissimo.

I tifosi però si aspettano un regalo da lui, che arrivi a gennaio un centrocampista almeno, che aiuti Conte e i suoi a restare in lotta fino all’ultimo nella corsa scudetto. Il presidente spera che questo 2019 si chiuda con una vittoria e chissà se ha espresso proprio questo desiderio quando ha spento le candeline sulla sua torta nerazzurra.