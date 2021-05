Stipendi Inter, impossibile una trattativa collettiva: lo scenario più probabile

La dirigenza nerazzurra comincia oggi i colloqui con calciatori e staff tecnico per provare a trovare un'intesa sugli stipendi

"Siccome Handanovic e compagni non vogliono sentir parlare di perdere neppure un euro, è probabile che in molti diano il benestare a non riscuotere adesso i due mesi per incassarli in futuro, quando i ricavi aumenteranno complice la riapertura degli impianti. Non si potrà procedere a una trattativa collettiva essendoci situazioni contrattuali diverse: elementi in scadenza, altri con vincoli pluriennali ecc. Il discorso di oggi di Zhang sarà introduttivo, poi nei giorni successivi toccherà all'ad Marotta, affiancato per la parte legale e burocratica dall'avvocato Capellini e dal segretario sportivo Cosentino, incontrare i singoli e arrivare a una quadra. Il tempo non è molto visto che entro il 31 maggio la Figc aspetta una serie di documenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato. Tra questi gli attestati di pagamento o le rinunce".