Stramaccioni: “Inter se potesse tornerebbe su un attaccante. Esultanza Dimarco? Il livello…”

A proposito di questo Stramaccioni ha detto: «L'esultanza di Dimarco? Parliamo del livello. Dimarco è un giocatore è importantissimo per il calcio italiano, un campione nel suo ruolo, per quel livello, lui un'esultanza così non deve farla, non è una cosa bella. Il fatto che lui si comporti così subito dopo il rigore e poi fa ammenda su Instagram ti fa capire che la pensa come me. È stata una reazione troppo plateale. Per il livello del giocatore non deve farlo».