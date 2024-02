E' una delle Inter più forti in Europa?

"E' cambiato proprio l'approccio dell'Inter. Qualche anno fa contro una big l'Inter aveva anche un po' di sudditanza, invece sembra essere tornati ai miei tempi, quando non c'era timore reverenziale da parte delle italiane. Le squadre italiane tornano a fare paura".

