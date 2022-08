Stroppa: “Sensi, la condizione migliora. Spalletti è un mostro sacro”

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, in conferenza stampa alla viglia del Napoli ha parlato così di Stefano Sensi: “Sta migliorando la sua condizione, mette nelle gambe ancora più possibilità di poter giocare. Dobbiamo recuperare i giocatori arrivati in ritardo di condizione, bisogna rimetterli in spolvero, vedi Pessina che dopo 3 allenamenti ha saltato 40 giorni di lavoro. Spalletti è un mostro sacro, cosa devo dire di lui? È sicuramente un riferimento, ce ne sono altri in Italia che sono tra i più bravi al mondo, Spalletti è uno di questi“, le sue dichiarazioni.