Supercoppa, Inter-Juventus il 12 gennaio a San Siro: delibera entro due settimane

Nerazzurri e bianconeri si giocheranno il trofeo davanti al pubblico italiano: scaduta l'opzione per l'Arabia Saudita

La Supercoppa Italiana si giocherà in Italia, con ogni probabilità a San Siro: sembra essere questa la decisione della Lega Calcio dopo che l'Arabia Saudita non ha esercitato l'opzione prevista dal contratto entri i termini previsti. La delibera ufficiale arriverà nel giro di pochi giorni, come scrive il Corriere dello Sport:

"È il 12 gennaio la data più probabile per la sfida di Supercoppa italiana fra Juventus e Inter. Si giocherà a San Siro, con buona pace dell'Arabia Saudita che, nonostante il contratto con la Lega, ha esercitato l'opzione in ritardo per la disputa della sfida a Ryad il 22 dicembre. È stata scartata la data del 5 gennaio che comporterebbe lo spostamento di Juve-Napoli e di Bologna-Inter e non garantirebbe il sold out. Il Consiglio di Lega delibererà entro due settimane".