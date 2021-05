UFFICIALE – La prossima Supercoppa italiana sarà tra Inter e Juventus

Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus, è delineata anche la sfida che varrà la Supercoppa Italiana 2020-2021

Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus, in finale contro l'Atalanta per 2-1, è delineata anche la sfida che varrà la Supercoppa italiana 2020-2021. Sarà infatti Inter-Juventus il match che metterà in palio la Supercoppa Italiana che si disputerà nella prossima stagione.