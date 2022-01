Supercoppa, moviola CdS: su Barella era rigore, mancano alcune ammonizioni

Non convince la direzione di gara dell'arbitro Doveri: troppi gli episodi mal giudicati, metro di giudizio inadeguato

L'Inter conquista la sesta Supercoppa Italiana della sua storia , grazie al 2-1 sulla Juventus. La direzione di gara dell'arbitro Doveri non convince il Corriere dello Sport: "All'11' del primo tempo l'Inter reclama subito un calcio di rigore. Doveri lascia giocare, ma le proteste (quella eccessiva di Simone Inzaghi sarebbe stata da ammonire) dei nerazzurri sembrano giustificate. Il contatto tra Chiellini e Barella era punibile perché il difensore bianconero ha centrato solo la gamba dell'avversario. La negligenza dell'intervento avrebbe potuto segnalarla anche l'assistente 1 Bindoni che era vicino al punto del contatto.

L'intervento di De Sciglio su Dzeko al 34' pt ha qualche similitudine con questo episodio: l'attaccante interista anticipa il difensore juventino che gli frana addosso. E stavolta Doveri non ha dubbi assegnando giustamente l'estrema punizione. A livello disciplinare mancano alcuni cartellini gialli. L'arbitro di Roma ha tenuto la soglia del fallo molto alta, ma gli interventi imprudenti, come il pestone di Morata nel primo tempo o il fallo al 40' pt di Barella su Alex Sandro, andavano puniti con il giallo automatico come poi Doveri ha fatto nei supplementari con Vidal e Correa".