Milan, Gazidis: “Superlega, nuovo capitolo. Rimarremo in Serie A. Con Fifa e Uefa…”

L'ad rossonero ha scritto una lettera ai partner per spiegare la scelta di un nuovo torneo internazionale

Eva A. Provenzano

Prima l'annuncio e poi il silenzio. I club che hanno aderito alla Superleganon avevano dato ulteriori spiegazioni sulla loro scelta. Fino alla lettera che Gazidis, ad del Milan, ha inviato ai partner rossoneri.

"Il Milan è lieto di confermare di essere uno dei dodici principali club europei che si sono uniti per dare vita a una nuova competizione infrasettimanale, la Superlega. L’obiettivo è creare un formato in cui le migliori squadre si sfidino più regolarmente, migliorando la qualità e l’intensità complessive del calcio europeo. Siamo fiduciosi che questa nuova competizione a 20 squadre catturerà l’immaginazione di miliardi di tifosi di calcio in tutto il mondo e rappresenterà l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo del gioco del calcio", ha esordito il dirigente.

Nella lettera, c'è anche un passaggio sulla pandemia che ha colpito i conti del calcio e sul fatto che la Superlega andrà ad aumentare "in modo significativo i pagamenti di solidarietà alle leghe nazionali e al calcio di base e la creazione di un campionato femminile corrispondente, che rappresenterà un passo in avanti trasformativo per il calcio femminile".

Infine parla della partecipazione alla Serie A e c'è un passaggio che riguarda le discussioni con FIFA e UEFA: "La Serie A rimarrà la competizione del fine settimana più importante in Italia e il Milan è orgoglioso di rimanere una parte importante del tessuto del calcio italiano. I club non vedono l’ora di tenere discussioni con la FIFA e la UEFA e tutte le altre istituzioni calcistiche per lavorare insieme in partnership per fornire una struttura che sarà vantaggiosa per il calcio nel suo insieme".

(Fonte: agenzia)