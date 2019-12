Šurjak: “Brozovic giocatore di qualità. Perisic? Ottima scelta andare al Bayern, all’Inter…”

Intervistato da Vecernji, Ivica Šurjak, ex giocatore tra le altre di Psg e Udinese, ha elogiato due pilastri della nazionale croata: Marcelo Brozovic e Ivan Rakitic. “Sono due giocatori le cui qualità non dovrebbero essere messe in discussione perché sappiamo tutti quanto sono bravi. Rakitic ha giocato in modo fenomenale per il Barça per anni, dimostrando quanto sia intelligente. Tuttavia, potrebbe essere una buona idea cambiare club, perché a volte si raggiunge una certa saturazione tra il club e il giocatore“. L’ex giocatore ha parlato anche di Ivan Perisic: “È un esempio simile a Rakitic, anche lui e l’Inter erano ‘stufi’ l’uno l’altro saturi ed è andato al Bayern. Penso che sia un’ottima scelta per lui perché gioca in modo offensivo, è più adatto alla Bundesliga e mostrerà tutte le sue qualità. Detto questo, è arrivato in un grande club, tutti sognano di giocare per il Bayern un giorno”.

(vecernji)