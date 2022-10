Sylvinho: “Barça-Inter, al Camp Nou sarà diverso. Assenza Brozovic pesante. Ricordo…”

Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Sylvinho ha parlato di Barcellona-Inter in programma domani. "Ho visto la gara di andata. L’Inter stava bene dal punto di vista tattico, ma il Barcellona ha fatto tanto possesso palla. I catalani sono più forti dell’anno scorso e c’è sempre da dire che al Camp Nou sarà tutto diverso", ha detto l'ex giocatore dei blaugrana che in nerazzurro è stato allenatore in seconda nel secondo biennio di Mancini.

"Si dice sempre che il calcio cambia, ma a me sembra che il Dna del Barcellona sia sempre lo stesso. Xavi? Era già matto per il calcio. E allora non mi sorprende affatto che stia facendo così bene anche se ha superato una serie di step molto velocemente. Dalla sua gioca il fatto che conosce bene tutto il Barcellona. Personalmente mi sembra che con lui si stia già lavorando per una squadra vincente. Rimasi subito impressionato da un ragazzo croato che iniziava a farsi notare. Con noi Brozovic ha iniziato nel centrocampo a 2 o esterno nel 433. Era giovanissimo ma è riuscito a diventare fondamentale per noi e adesso anche nella squadra di Inzaghi. Si vedeva che avrebbe avuto un futuro brillante. La sua assenza è molto pesante".