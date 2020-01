Szczesny sulla lotta scudetto: “Le rivali della Juventus? Inter, Lazio e Roma”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato in esclusiva a Sky Sport della lotta per il titolo molto combattuta in questa Serie A: “Per lo scudetto in corsa c’è anche la Roma, che sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio che è una delle squadre più forti del nostro campionato. Direi che in corso ci sono Inter, Lazio e Roma“.

Il polacco ha parlato anche di Kulusevski, soffiato dalla Juventus all’Inter: “È un giocatore forte, di grande talento. La Juve ha fatto gran colpo. Giusto che sia tornato a Parma, per prendere maggiore esperienza nel nostro campionato“.