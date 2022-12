Szczesny: “Rigore contro l’Argentina? Ho scommesso 100 euro con Messi: gli ho detto…”

"Abbiamo parlato prima del rigore - ha detto Szczesny -. Gli ho detto 'scommetto 100 euro che l'arbitro non darà il rigore', e ho perso la scommessa contro Messi. Non so se è legale ai Mondiali, e probabilmente verrò punito per questo. Ma non mi interessa. E non lo pagherò neanche! A lui non interessa di 100 euro".