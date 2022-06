Tacchinardi: “Tra Bastoni e Barella sacrifico il primo. 70 milioni sono tanta roba”

"A Gnonto. Una spolverata di entusiasmo ci vuole. Però andiamoci piano, è molto giovane. E' un ragazzo che si è messo in gioco, umile, questo mi piace tanto. Spero raggiunga il massimo, ma già sento commenti esagerati. Ho preso lui da esempio perché, come altre Nazionali, dobbiamo provare certi profili. Ragazzi che arrivano in Primavera, quando escono fanno i fenomeni. Pensano di essere chissà chi e hanno un atteggiamento che li porta a chiedere già la Serie A, senza passare dalla B. Lui si è messo in gioco, ha rischiato, ha fame".