Tacchinardi: “Dzeko alla Juve? Fossi nella società farei quest’altra scelta”

Alessio Tacchinardi , ex calciatore e ora allenatore, ha parlato a TMW Radio dell’ipotesi di mercato Dzeko-Juventus: “Fossi nella Juve non mi priverei di Morata, Dzeko però è forte e ha esperienza, può ancora dire la sua. Tra i due però sceglierei il primo perché è più duttile. Io rimarrei sul sicuro".

In difesa, in caso di cessione di de Ligt, Tacchinardi ha le idee chiare: “A me Koulibaly piace ma anche Bremer è forte, così come Milenkovic. Ti metteresti a posto la squadra. Per me il sacrificio ci può stare, con idee interessanti potresti fare una squadra super competitiva".