Tacchinardi: “Juve da scudetto? Ha 3 squadre davanti e l’Inter deve recuperare una gara”

L'ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi ha parlato della Juve e delle possibilità scudetto per i bianconeri

"Da quello visto in Coppa Italia no. Il risultato è importante, è vero, ma la prestazione è stata al di sotto del livello della Juventus. Conta però il risultato. Per me Allegri non vede grandi miglioramenti. E poi davanti ha tre squadre. Vincerne undici sono troppe per questa Juve".