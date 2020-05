Tacchinardi: “Inter, mai venderei Lautaro. Solo per uno più forte e non è certo Cavani”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato del momento dell’Inter e della possibilità per i nerazzurri di arrivare allo scudetto: «Il distacco è pesante, ma attenzione: coi playoff, potrebbe diventare una mina vagante pazzesca.

Comunque quest’ anno serviva a mettere le fondamenta per il grande salto».

Da fare con o senza Lautaro?

«Non lo venderei mai. Se vuole arrivare al top, l’Inter non può privarsi dei migliori, a meno che non ne prenda uno più forte, e non è il caso di Cavani».