Tancredi Palmeri: “Perché Conte non vuole andare al Napoli. Antonio spera che…”

In collegamento sul nostro canale Twitch, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato così del futuro di Antonio Conte. “Conte a Napoli non ci vuole andare al momento. Non è tanto il budget, ma credetemi, lui si chiede: “Come faccio a costruire accanto a De Laurentiis?”. Questa è la domanda che si fa Antonio. A questo punto, visto che Milan e Juventus per ora non si sono mosse, spera si smuova qualcosa al Chelsea o al Manchester United”, ha svelato.