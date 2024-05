Bilancio di questa prima stagione all'Inter? Sono molto contento per il lavoro che siamo riusciti a fare, per l'ambiente, per tutto il supporto che ho avuto. L'Inter è una grandissima società, mi ha mesos nelle condizioni migliori per lavorare. I risultati degli ultimi anni del settore giovanile lo testimoniano, c'è una base importante, ci siamo sfidati sulla parte sportiva e devo dire che tutte le squadre hanno risposto bene. Il cambio di proprietà? Noi adesso dobbiamo ancora finire la stagione, in questo momento siamo concentrati su questo. Marotta in questi giorni si è espresso a proposito del cambio di proprietà, ci ha tranquillizzati, ci ha detto di continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, di finire meglio possibile questa stagione e programmare l'altra. Per il resto credo che non ci siano grandi parole da dire".