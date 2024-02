Marco Tardelli, dalle colonne de La Stampa, ha elogiato il gioco esibito dall'Inter e le prestazioni di Hakan Calhanoglu , perno centrale dei nerazzurri: "Ho visto un'Inter bella, concreta e spesso spettacolare che Simone Inzaghi ha plasmato a propria immagine e somiglianza. È riuscito a costruire una squadra partendo dal reparto più importante, la difesa. Solida e sicura. Ma una sua idea mi ha colpito in particolare ed è uguale a quella che ebbe Ancelotti quando spostò Pirlo davanti alla difesa: non per proteggerla con la forza, ma con la tecnica e la fantasia. Ebbene, Inzaghi ha fatto lo stesso con Calhanoglu.

Nella partita contro la Juventus, con il centrocampista turco ho rivisto il calcio che amo, fatto di colpi da tempo sempre più rari. E lo si è capito anche dall'entusiasmo di telecronisti e opinionisti nel descrivere le sue giocate. Ma per un calciatore di quei livelli, un nazionale poi, dovrebbe essere la normalità e infatti per Calhanoglu è la normalità. Come lo era per Totti, Causio, Baggio, Rivera, D'Amico, Beccalossi etc etc. Tutti giocatori di livello che ti facevano vedere in ogni gara la loro enorme qualità di colpi e nessuno si meravigliava".