Tare: “Immobile uomo vero. Incarna valori rispetto, professionalità e lealtà”

Il ds della Lazio è intervenuto per difendere il centravanti dopo le accuse e le parole del presidente del Torino

"Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l’attaccante della Lazio. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Ciro Immobile non è solo questo. E stato proclamato ‘King Ciro’ dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno. Ciro è un Re umile, che lavora dando l’esempio, un uomo che si sacrifica e che ama: la nostra Società, i suoi compagni, i suoi tifosi e la sua splendida famiglia". Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, si esprime così all’Adnkronos dopo la lite di ieri tra Ciro Immobile e il presidente del Torino Urbano Cairo.