Tare: “Inzaghi? Primo di tanti scudetti. Immobile all’Inter? Può giocare ovunque”

Le parole dell'ormai ex direttore sportivo della Lazio a proposito dell'allenatore con cui ha convissuto diversi anni in biancoceleste

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai media presenti, tra cui TMW, a margine del Gran Galà del calcio Adicosp: "Quanto mi hanno fatto piacere le parole di Inzaghi? Tanto, tanto. È un orgoglio anche per noi perché il suo cammino e il suo percorso sono frutto anche di quello che ha imparato alla Lazio a Roma. Siamo tutti felici e contenti per il suo scudetto, penso sia il primo di tanti".