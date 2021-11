Tavano: “Conte-Tottenham non è una sorpresa: può arrivare chiunque. Mou…”

Le dichiarazioni dell'agente e intermediario Diego Tavano a Tuttomercatoweb su Conte al Tottenham e la Roma di Mourinho

Diego Tavano , operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra i temi trattati non poteva mancare il ritorno di Antonio Conte in Premier League.

"Questa squadra è frutto di sinergie con alcuni agenti che in passato hanno condizionato molte scelte di mercato. Non è stato fatto scouting o scelto per meriti bensì per opportunità portate da determinati agenti. Da qui la squadra che ha ereditato Pinto e alcuni problemi. È una fase di rifondazione. Mourinho è stato chiaro: ci vuole tempo. Ma il percorso è quello giusto, si stanno valorizzando alcuni giovani importanti e le scelte sono ponderate e con scopi migliorativi".