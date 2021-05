Tavecchio: “Conte? Ho parlato con lui. Farà di tutto per restare all’Inter”

Le parole dell'ex presidente della FIGC ai microfoni di Radio Gr Parlamento

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Gr Parlamento ha parlato anche di Antonio Conte, col quale conserva un ottimo rapporto: "Ho parlato con Conte al telefono un bel po' di tempo due giorni fa. E' contento, ma anche lui vede orizzonti con le nuvole e non è semplice. Rimane all'Inter? Non abbiamo parlato di questo. Quando parliamo, ricordiamo le nostre belle serate con la Nazionale. Sono convinto che farà di tutto per restare compatibilmente con quello che potrà offrire oggi il sistema economico. I milioni netti agli allenatori non saranno così facili in futuro".